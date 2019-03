Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Auf regennasser Fahrbahn von ...

LPI-SLF: Auf regennasser Fahrbahn von Straße abgekommen

Probstzella - Leichte Verletzungen zog sich ein 35-jähriger Opelfahrer zu, als dieser am Freitag um 16:20 Uhr die B 85 von Probstzella kommend in Richtung Unterloquitz befuhr. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam der Fahrzeuglenker aus bislang ungeklärter Ursache auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Straße ab, stieß gegen einen Baum, überschlug sich dabei und landete in der Folge auf das angrenzende Feld. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,09 Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet und Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen wurde. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

