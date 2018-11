Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Aufgebrochene ...

LPI-SLF: Aufgebrochene Altkleidercontainer

Saalfeld - Am Samstag, dem 17.11.2018, wurden dem Inspektionsdienst Saalfeld insgesamt vier aufgebrochene Altkleidercontainer in Saalfeld, Wittmannsgereuther Straße gemeldet. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt ist, ob aus den Container Bekleidung entwendet wurde und in welchem Zeitraum die Container aufgebrochen wurden, werden Zeugen für die Tat gesucht. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Rufnummer 03671/ 56-0 entgegen.

