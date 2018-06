Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Auseinandersetzung im Bierzelt

LPI-SLF: Auseinandersetzung im Bierzelt

Probstzella - Ein Streit zwischen mehreren Frauen eskalierte in der Nacht zum Samstag in einem Festzelt in Probstzella. Nach ersten Zeugenaussagen sollen zwei offenbar alkoholisierte 37 und 32 Jahre alte Frauen gegen 03.00 Uhr eine 37-Jährige beschimpft sowie in der folgenden Rauferei an den Haaren gezogen haben. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Ein 44-jähriger Mann versuchte vergeblich, die Frauen zu trennen und bekam im Handgemenge einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf. Er klagte vorübergehend über Bewusstseinsstörungen und kam zur näheren Untersuchung per Rettungswagen in ein Klinikum. Wer ihm den Schlag verpasste, ist derzeit noch unklar. Die Saalfelder Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der gefährlichen Körperverletzung. In diesem Zusammenhang werden weitere Zeugen gesucht. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

