Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Auto in Brand geraten

LPI-SLF: Auto in Brand geraten

Saalfeld - Offenbar aufgrund eines technischen Defektes war am Montagnachmittag ein Pkw Smart während der Fahrt in Brand geraten. Kurz nach 15:00 Uhr war eine 55-Jährige mit dem Pkw in der Straße An der Bahn gefahren. Auf Höhe der unteren Zufahrt zur Kapellenstraße geriet der Pkw in Brand. Ein hinter dem Smartfahrender Zeuge stoppte und half der 55-Jährigen aus dem brennenden Auto. Die Flammen griffen dann auf das ganze Fahrzeug über. Verletzt wurde niemand. Nachdem der Brand gelöscht und das Auto geborgen war, konnte die Straße gegen 16:45 Uhr für den Verkehr wieder frei gegeben werden. Der entstandene Schaden wurde mit 1500 EUR beziffert.

