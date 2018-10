Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Auto landet bei Unfall auf ...

LPI-SLF: Auto landet bei Unfall auf dem Dach

Görkwitz. Saale-Orla-Kreis. - Eine 23-Jährige fuhr am Montag kurz vor 13:00 Uhr auf der Landstraße von Neundorf in Richtung Görkwitz. Ca. 300 m vor der Unterführung der A 9 verlor die Auofahrerin im Ausgang einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Ford Fiesta und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Pkw und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die 23-Jährige konnte das Fahrzeug eigenständig durch das Beifahrerfenster verlassen, erlitt bei dem Unfall aber einen Schock und wurde vom Rettungsdienst ins Schleizer Krankenhaus gebracht. Der Ford war nicht mehr fahrbereit. Der beim Unfall entstandene Schaden wurde mit 3000 EUR beziffert.

