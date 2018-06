Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Autofahrer ohne ...

LPI-SLF: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt

Bad Blankenburg. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt - Am Mittwochnachmittag wurde ein 27-Jähriger in der Gustav-Töpfer-Straße von der Polizei gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann wiederholt am Steuer eines Pkw gesessen hatte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Daraufhin wurde erneut Anzeige erstattet und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

