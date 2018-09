Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Bäume beim Pfarramt beschädigt

LPI-SLF: Bäume beim Pfarramt beschädigt

Knau. Saale-Orla-Kreis. - Am Mittwoch wurde der Schleizer Polizei eine Sachbeschädigung auf dem Gelände des Pfarramtes in der Schulstraße angezeigt. Demnach haben unbekannte Täter zwei Spitzahornbäume beschädigt. Es wurde vermutet, dass dabei eine Motorsäge zum Einsatz kam. Der unbekannte Täter entfernte die Rinde im unteren Stammbereich ringsrum an beiden Bäumen. Wer weitere sachdienliche Angaben zu den Beschädigungen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 03663/4310 in Verbindung zu setzen.

