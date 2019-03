Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Bargeld aus Wohnung entwendet

LPI-SLF: Bargeld aus Wohnung entwendet

Schleiz (Saale-Orla-Kreis) - Im Tatzeitraum von Samstag, 09.03.2019, 08:00 Uhr bis Sonntag, 10.03.2019, 00:30 Uhr wurde in eine Wohnung in Schleiz eingebrochen und eine erhebliche Summe an Bargeld entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Falls diesbezüglich Erkenntnisse vorliegen, diese bitte an die Polizeiinspektion Saale-Orla (03663 431-0) oder an jede andere Polizeidienststelle melden.

