Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Baum in Brand gesteckt

LPI-SLF: Baum in Brand gesteckt

Röblitz - Unbekannte Täter haben am Mittwoch in einem Waldgebiet bei Röblitz gezündelt. Eine Fichte und das Erdreich auf einer Fläche von 15 m² war in Brand gesetzt worden. Zeugen hatten den Brand am Mittwoch gegen 12:30 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Kameraden konnten die Flammen schnell löschen. Wer den Brand verursacht hat, ist derzeit unklar. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Saalfeld unter Tel. 03671/560 entgegen.

