Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Bei Unfall leicht verletzt

LPI-SLF: Bei Unfall leicht verletzt

Föritztal. Landkreis Sonneberg. - Am Montag gegen 21:30 Uhr verlor ein Audifahrer in einer Linkskurve in Heubisch am Rohof die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Bei dem Unfall zog sich der 24-jährige Autofahrer leichte Verletzungen zu.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx