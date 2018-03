Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Beifahrerin bei Unfall verletzt

LPI-SLF: Beifahrerin bei Unfall verletzt

Rudolstadt-Schwarza. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt - Eine Verletzte und 6000 EUR Sachschaden waren heute die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Schwarzburger Straße. Kurz vor 06:00 Uhr fuhr eine 53-Jährige mit Beifahrerin mit ihrem Pkw in der Schwarzburger Straße in Richtung Kreuzung Herbert-Stauch-Straße. Im Gegenverkehr fuhr zur gleichen Zeit eine 56-Jährige und wollte an der Ampelkreuzung nach links in die Herbert-Stauch-Straße abbiegen. Die 56-Jährige missachtete die Vorfahrt der anderen Autofahrerin, so dass es auf der Kreuzung zum Unfall kam. Dabei wurde die Beifahrerin der 53-Jährigen leicht verletzt.

