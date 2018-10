Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Beim Ausparken mit Wartenden ...

LPI-SLF: Beim Ausparken mit Wartenden zusammengestoßen

Bad Blankenburg - Ein Audi-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 15:50 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße rückwärts von einem Parkplatz und stieß dabei durch Unaufmerksamkeit gegen den hinter ihm wartenden Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

