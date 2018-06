Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Beim Rückwärtsfahren eingeklemmt

LPI-SLF: Beim Rückwärtsfahren eingeklemmt

Rudolstadt - Beim Rückwärtsfahren übersah ein Rentner am Donnerstagnachmittag in Rudolstadt eine andere Autofahrerin und klemmte diese zwischen Tür und Karosserie ihres PKWs ein. Nach ersten Zeugenaussagen soll der 78-Jährige gegen 16.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Schwarzburger Chaussee mit seinem Peugeot rangiert haben. Dabei bemerkte er beim Rücksetzen eine 33-jährige Frau zu spät, welche sich neben der geöffneten Beifahrertür ihres Skodas befand. Der Mann stieß mit seinem Fahrzeugheck gegen die Skodatür und klemmte die Frau dabei kurzzeitig zwischen Tür und Türrahmen ein. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei erlitt die junge Frau Beckenprellungen. Sie kam zur weiteren Behandlung per Rettungswagen ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Die Polizei ermittelt gegen den 78-jährigen Autofahrer nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

