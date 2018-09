Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Beim Wenden Schaden verursacht

LPI-SLF: Beim Wenden Schaden verursacht

Kaulsdorf. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. - Am Dienstag zwischen 08:30 Uhr und 11:45 Uhr hatte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer offenbar bei einem Wendemanöver einen silberfarbenen VW Polo beschädigt. Der Pkw stand zur Unfallzeit in der Straße Am Anger. Am Polo entstand Sachschaden, der mit 1500 EUR beziffert wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei in Saalfeld nimmt in dem Zusammenhang sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. Tel. 03671/56-0.

