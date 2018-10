Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Berauscht am Steuer

LPI-SLF: Berauscht am Steuer

Schleiz. Saale-Orla-Kreis - Eine 20-Jährige war am Montag kurz vor 19:00 Uhr mit ihrem Pkw Audi von der B 2 abgekommen. Zuvor war die Frau aus Richtung Heinrichsruh in Richtung Schleiz unterwegs. Im Bereich der Einmündung Querspange verlor die junge Frau nach eigenen Angaben wegen dichten Nebels die Orientierung und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte der Pkw mit einem Verkehrszeichen und fuhr nach ca. 20 Metern einen Abhang hinunter und blieb dann unterhalb der Fahrbahn stehen. Da die Autofahrerin verletzt war, wurde sie mit dem Rettungswagen in das Schleizer Krankenhaus gebracht. Wegen des Verdachts der Fahruntüchtigkeit wurde zudem ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv auf Cannabis reagierte. Zur Beweissicherung wurde daher eine Blutprobenentnahme angeordnet und Anzeige gegen die 20-Jährige erstattet. Am Pkw war Schaden in Höhe von 8000 EUR entstanden. Das Auto musste abgeschleppt werden.

