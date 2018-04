Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Beschädigte Fahrzeuge

LPI-SLF: Beschädigte Fahrzeuge

Bad Blankenburg - In der Nacht vom 13.04.2018 auf den 14.04.2018 wurden im Stadtgebiet von Bad Blankenburg durch bisher unbekannte Täter von mindestens 20 Fahrzeugen die Typenkennzeichnungen bzw. Modellbezeichnungen entwendet. Die betroffenen Fahrzeuge waren in der Georgstraße, Pestalozzistraße, Fröbelstraße und Obere Marktstraße abgestellt. Der Entwendungsschaden liegt derzeit bei ca. 600 Euro. Der verursachte Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich momentan auf ca. 600 Euro. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Fahrzeuge betroffen sein könnten, werden die Geschädigten gebeten sich bei der Polizei zu melden. Auch Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen liefern können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 03671/ 56-0 bei der Polizei zu melden.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: 03671 56 0 E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx