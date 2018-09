Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Betrunken mit dem Pkw unterwegs

LPI-SLF: Betrunken mit dem Pkw unterwegs

Schalkau - Am Samstag, 01.09.2018, gegen 01:30 Uhr, wurde auf der B89, am Ortsausgang Schalkau in Richtung Grümpen, ein 25 jähriger Fahrzeugführer im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Erst nach mehrmaligen Versuchen gelang es dem jungen Mann diesen Test zu absolvieren, allerdings dürfte ihm das Ergebnis von 1,2 Promille nicht gefallen haben. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der junge Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Ihm drohen ein mehrmonatiges Fahrverbot, Punkte in Flensburg sowie eine empfindliche Geldstrafe.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Sonneberg Telefon: 03675 875 0 E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx