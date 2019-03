Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Betrunkene sorgen für Ärger

LPI-SLF: Betrunkene sorgen für Ärger

Neustadt an der Orla - Für einigen Ärger sorgten Montagabend zwei betrunkene Männer an einem Supermarkt in Neustadt an der Orla, weshalb Zeugen gegen 20.45 Uhr die Polizei zu Hilfe riefen. Die beiden Männer (deutsch) stehen in dringendem Verdacht, zunächst diverse Wurstwaren und Tabak im Supermarkt gestohlen zu haben. Auf dem Parkplatz vor dem Markt sollen sie dann andere Kunden beleidigt und ein Moped beschädigt haben, indem sie gegen den Tank traten sowie Lenker und Blinker verbogen. Die hinzu gerufene Polizei beendete vor Ort das Treiben der sichtlich alkoholisierten Männer. Sie erhoben die Personalien der 24 und 28 Jahre alten Neustädter und fertigten Strafanzeigen wegen des Verdachts des Diebstahls, der Sachbeschädigung sowie der Beleidigung. Außerdem sprachen sie den Verdächtigen einen Platzverweis für das Supermarktgelände aus, dem die betrunkenen Herren widerwillig nachkamen, um nicht in der Zelle nächtigen zu müssen. Atemalkoholtests ergaben bei ihnen Werte von 1,9 und 1,7 Promille.

