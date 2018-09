Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Betrunkener Randalierer

LPI-SLF: Betrunkener Randalierer

Unterwellenborn - Ein offenbar reichlich alkoholisierter Mann brach am Montagabend in ein Gebäude am Bahnhof in Unterwellenborn ein. Gegen 18.30 Uhr beobachtete ein Zeuge den 21-Jährigen, wie er zunächst eine Fensterscheibe des Objektes am Stellwerk einschlug und dann ins Gebäude kletterte. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei und bat den merklich berauschten Verdächtigen, vor Ort auf das Eintreffen der Beamten zu warten, was dieser auch tat. Die Polizisten erhoben die Personalien des jungen Mannes und veranlassten einen Atemalkoholtest. Da dieser 2,55 Promille ergab, riefen die Beamten den Rettungsdienst hinzu. Ein Arzt wies den orientierungslos wirkenden Verdächtigen schließlich in ein Klinikum ein. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs ermittelt.

