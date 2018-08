Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Betrunkener versucht ...

LPI-SLF: Betrunkener versucht Polizisten zu boxen und zu beißen

Sonneberg - Ein offenbar reichlich alkoholisierter Mann versuchte am Mittwochabend zwei Polizisten zu boxen und zu beißen. Zeugen hatten die Polizei in die Bahnhofstraße gerufen, da der 33-Jährige Tscheche an den Wasserspielen herumschrie und Passanten belästigt haben soll. Als die Beamten vor Ort eintrafen, nahm der Mann sofort eine Boxerhaltung ein und ging mit erhobenen Fäusten auf die Beamten los. Die Polizisten konnten den Mann gemeinsam zu Boden bringen, fesseln und in Gewahrsam nehmen. Auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte der Betrunkene, einen der Polizisten ins Bein zu beißen. Dieser reagierte jedoch rechtzeitig und blieb unverletzt. Ein Arzt wies den aufgebrachten Tschechen über Nacht in ein Klinikum ein, um dort seinen Alkoholrausch zu behandeln. Die Beamten fertigten Anzeigen wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung.

