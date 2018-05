Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: BMW prallt gegen Hauswand

LPI-SLF: BMW prallt gegen Hauswand

Ebersdorf, Saale-Orla-Kreis - Am Montag gegen 13:00 Uhr beabsichtigte ein 75-jähriger Fahrer eines BMW auf dem Parkplatz am Kulturhaus in der Krankenhausstraße einzuparken. Dabei betätigte er, nach Stand der aktuellen Ermittlungen, das Gaspedal anstelle des Bremspedals, sodass das Fahrzeug beschleunigte und geradeaus über eine Wiese, das anschließende Beet und schließlich einen ca. 4 m tiefen Hang hinunterfuhr. Das Fahrzeug überquerte den Mühlweg und prallte frontal gegen eine Hauswand. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt ins Klinkum nach Jena verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Am Gebäude entstand ein geschätzter Sachschaden von 5000 Euro am Mauerwerk und der Fassade. Der hinter der Hauswand befindliche Gasanschluss des Hauses wurde durch den Energieversorger überprüft. Es konnten keine Beschädigungen festgestellt werden.

