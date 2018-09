Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Brand im Einfamilienhaus

LPI-SLF: Brand im Einfamilienhaus

Saalfeld - Am Sonntag den 02.09.2018, kurz nach 09:00 Uhr, kam es zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in der Ortslage Meura. Zur Brandausbruchzeit befanden sich die Hauseigentümer nicht im Objekt. Durch einen aufmerksamen Bürger wurde eine Rauchentwicklung an die Rettungsleitstelle gemeldet. Diese alarmierte die umliegenden Feuerwehren, welche den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen konnten. Dennoch entstand ein Sachschaden im hohen 5-stelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: 03671 56 0 E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx