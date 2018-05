Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Brandfall in Tanna

LPI-SLF: Brandfall in Tanna

Saalfeld - Tanna/Saale-Orla-Kreis: In den frühen Morgenstunden des 17.05.2017 wurde ein Brandfall in Stelzen gemeldet. Ein Hauseigentümer hatte am Vortag Asche in eine Kunststofftonne gegeben. Diese enthielt vermutlich noch Glut. Dadurch geriet die Tonne in Brand. Die offene Flamme griff auf die Überdachung über. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500,00 Euro.

