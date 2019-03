Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Briefkasten beschädigt

LPI-SLF: Briefkasten beschädigt

Rudolstadt - Zu einer Sachbeschädigung an einer Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses in der Schwarzburger Straße kam es in den frühen Freitagabendstunden, als ein namentlich bekannter Täter bei einer Bekannten Einlass begehrte. Als diese im jedoch nicht öffnete trat dieser mehrfach gegen die Wohnungstür und beschädigte beim Verlassen den Briefkasten, so dass ein geschätzter Schaden von 30 Euro entstand.

