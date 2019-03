Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Das Bier zum Sonntag

LPI-SLF: Das Bier zum Sonntag

Schleiz - Am frühen Sonntag-Morgen kontrollierten in Schleiz die Beamten der PI Saale-Orla einen Fahrzeugführer, welcher an einer Schleizer-Tankstelle seinen Biervorrat auffüllen wollte. Nachdem er sich ein Six-Pack Bier gekauft hatte und erneut zu seinem Fahrzeug wollte, entschieden sich die Beamten schließlich zur Kontrolle des 30 Jährigen. Der Kontrollierte wies nach durchgeführten Alkoholtest einen Atemalkoholwert von 1,49 Promille auf. Da der 30 Jährige zuvor sein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol führte, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn eingeleitet. Im Rahmen des Verfahrens wurde mit dem 30 Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein vorläufig sichergestellt.

