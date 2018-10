Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Diebstahl

LPI-SLF: Diebstahl

Saalfeld-Rudolstadt - In der Zeit vom Freitag 18:00 Uhr bis Samstag 15:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl in Rudolstadt. Unbekannte Täter haben den Abstellkäfig einer Firma in der Friedrich-Adolf-Richter-Straße aufgeschnitten und das dort deponierte Pfandgut entwendet. Der Wert der Beute beläuft sich lediglich auf 10 Euro, doch es entstand ein erheblicher Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugen, die weitere Angaben machen können werden gebeten, sich unter 03671-560 mit der Polizei in Saalfeld in Verbindung zu setzen.

