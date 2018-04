Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Diebstahl aus einer Garage

LPI-SLF: Diebstahl aus einer Garage

Bad Blankenburg - Bereits in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag wurden aus einer unverschlossenen Garage in der Georgstraße in Bad Blankenburg zwei Fahrräder entwendet. Die derzeit unbekannten Täter betraten die Garage durch eine Seitentür und nahmen die beiden dort befindlichen, mit Seilschloss gesicherten, Fahrräder mit. Bei den Rädern handelt es sich um ein grünes Damenrad der Marke Kettler und ein silbernes Damenrad der Marke Winora.

