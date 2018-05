Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Diebstahl aus Kasse

LPI-SLF: Diebstahl aus Kasse

Saalfeld - Pößneck/Saale-Orla-Kreis: Am 17.05.2018, zwischen 11:40 Uhr und 11:50 Uhr, wurde aus der Kasse eines Geschäftes in der Breiten Straße Bargeld entwendet. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Personen im Laden. Während sich einer der Männer mit der Verkäuferin in einem Beratungsgespräch befand, betrat vermutlich ein weiterer Mann das Geschäft, öffnete die Kasse und entnahm das Bargeld. Der im Geschäft auftretende Mann kann durch die Verkäuferin wie folgt beschrieben werden: männlich, ausländisches Aussehen, ca. 40 Jahre, 190 cm groß, schlank, gepflegte Erscheinung, 3 Tage-Bart, dunkle Hose, dunkle Jacke, hellblaues Poloshirt, helle Mütze, sprach deutsch mit slawischen Akzent. Zur zweiten männlichen Person gibt es keine Beschreibung. Im Schutzbereich der LPI Saalfeld gab es am 17.05.2018 zwei weitere ähnlich gelagerte Fälle. Zeugenhinweise unter Tel. 036634310!

