LPI-SLF: Diebstahl von einer Außenleuchte mit Bewegungsmelder

Pößneck, Saale-Orla-Kreis - In dem Zeitraum von Montag, dem 25.02.2019, 06:00 Uhr bis Dienstag, 26.02.2019, 06:00 Uhr wurde in Pößneck in der Dr. Wilhelm-Külz-Straße eine Außenleuchte gestohlen. Die Außenlampe befand sich an einer Garage, in einer Höhe von ca. zwei Metern. An der Lampe war noch ein Bewegungsmelder befestigt, der ebenfalls entwendet wurde. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla zu wenden.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx