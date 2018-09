Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Diesel abgezapft

LPI-SLF: Diesel abgezapft

Probstzella - Einige Hundert Liter Diesel zapften Unbekannte am Wochenende aus mehreren Lastkraftwagen in Probstzella ab. Die fünf betroffenen LKWs waren in der Ludwigstädter Straße abgestellt, als die Diebe zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend deren Tanks gewaltsam öffneten und insgesamt ca. 800 Liter Treibstoff entwendeten. Die Saalfelder Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls und sucht Zeugen. Wer am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Probstzella bemerkte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion Saalfeld.

