Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Drei Polizisten durch ...

LPI-SLF: Drei Polizisten durch betrunkenen Ruhestörer verletzt

Rudolstadt - Ein offenbar reichlich alkoholisierter Mann verletzte am Montagmorgen drei Polizeibeamte, als diese ihn nach mehreren Beschwerden zur Ruhe ermahnen wollten. Nachbarn beschwerten sich gegen 01.00 Uhr über die Ruhestörungen des 25-Jährigen, der in seiner Rudolstädter Wohnung offenbar eine Party feierte und laute Musik abspielte. Vor Ort versuchte der uneinsichtige und aggressive Mann, die Beamten zunächst aus der Wohnung zu drängen und schlug sowie trat und spuckte nach ihnen. Die Polizisten beendeten trotzdem die Party, fesselten den bereits polizeibekannten Deutschen und nahmen ihn in Gewahrsam. Dabei wehrte er sich so heftig, dass drei Beamte verletzt wurden. Einer von ihnen erlitt Knochenbrüche an der Hand. Die anderen kamen nach derzeitigen Informationen mit leichten Prellungen davon. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann 2,2 Promille. Er musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Die Beamten fertigten Anzeigen wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung. Ein zur Party anwesender Gast musste die Beamten ebenfalls unfreiwillig begleiten. Gegen den 38-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Den Verurteilten erwarten nun voraussichtlich zwei Jahre und drei Monate Freiheitsstrafe. Er kam jedoch ohne Gegenwehr mit.

