Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

LPI-SLF: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Rudolstadt - Drei Personen wurden am Donnerstagabend bei einem Auffahrunfall auf der B85 in Rudolstadt verletzt. Gegen 17.30 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem Honda die Herbert-Stauch-Straße vom Stadtzentrum in Richtung Saalfeld. In Höhe des Abzweiges zum Freizeitbad erkannte die 89-Jährige offenbar zu spät, dass mehrere vorausfahrende Autofahrer bremsten. Der Honda der Rentnerin fuhr auf einen Hyundai auf und schob diesen auf den davor fahrenden Touran. Hierbei entstanden nach ersten Schätzungen Schäden in Höhe von rund 11 000 Euro. Die Hondafahrerin, die Fahrerin des Hyundais sowie der Fahrer des Volkswagens wurden dabei verletzt und kamen zur weiteren Behandlung per Rettungswagen ins Krankenhaus. Nach jetzigen Informationen der Polizei kamen alle drei offenbar ohne schwere Verletzungen davon.

