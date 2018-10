Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Durch Unachtsamkeit aufgefahren

LPI-SLF: Durch Unachtsamkeit aufgefahren

Saalfeld - Auf der B 281 wurde am Dienstagmorgen ein Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall verletzt. Der 16-Jährige auf seinem Kleinkraftrad Yamaha hatte am Abzweig in Richtung Lositz nicht rechtzeitig bemerkt, dass ein Skoda Octavia von der Bundesstraße auf die Kreisstraße abbiegen wollte und dazu seine Geschwindigkeit verringert hatte. Der 16-Jährige fuhr auf den Skoda auf und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wurde mit 6500 EUR beziffert.

