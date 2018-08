Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Durch Unaufmerksamkeit auf ...

LPI-SLF: Durch Unaufmerksamkeit auf Vorausfahrenden aufgefahren

Saalfeld - 9000 Euro Schaden entstanden beim Unfall, der sich am Mittwoch gegen 15:20 Uhr in der Rudolstädter Straße ereignete. Ein Fordfahrer fuhr stadtauswärts und musste am Abzweig Am Eichelteich verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende Fahrer eines Lkw DaimlerChrysler erkannte die Verkehrssituation zu spät und stieß trotz Ausweichmanövers mit dem Vorausfahrenden zusammen.

