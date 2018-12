Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Einbrecher beim Pflegedienst

LPI-SLF: Einbrecher beim Pflegedienst

Saalfeld - In die Geschäftsräume eines Saalfelder Pflegedienstes brachen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch ein. Die Diebe drangen offenbar über die Haupteingangstür in das Objekt in der Pestalozzistraße ein. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume und brachen diverse Schränke auf. Hierbei verursachten sie Sachschäden in noch unbekannter Höhe und erbeuteten eine Metallkassette mit Wechselgeld. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen liefern kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx