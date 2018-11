Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Einbrecher dringen in ...

LPI-SLF: Einbrecher dringen in Rudolstädter Firma ein

Rudolstadt - Diebe drangen in der Nacht zum Dienstag in eine Rudolstädter Firma für Kunststoffverarbeitung ein. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Montagabend und Dienstagmorgen gewaltsam Zutritt zu dem Objekt in der Breitscheidstraße. Im Firmengebäude durchsuchten sie mehrere Räume, öffneten diverse Türen sowie Schränke und erbeuteten dabei offenbar eine geringe Menge Bargeld. Die Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit noch unklar. Momentan sucht und sichert die Polizei Spuren am Tatort. In diesem Zusammenhang werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Einbrechern liefern können. Informationen zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nehmen die Beamten der Landespolizeiinspektion unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx