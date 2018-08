Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Einbrecher im Einfamilienhaus

LPI-SLF: Einbrecher im Einfamilienhaus

Remda-Teichel - Diebe brachen am Mittwoch in ein Wohnhaus in Remda ein. Die Täter verschafften sich zwischen Mittwochmorgen, 07.00 Uhr und Mittwochnachmittag, 16.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem freistehenden Einfamilienhaus in der Altremdaer Straße. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume und ließen Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen. Die Kriminalpolizei Saalfeld ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen. Informationen nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 03672/417-1464 entgegen.

