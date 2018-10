Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Einbrecher im Fahrradladen

LPI-SLF: Einbrecher im Fahrradladen

Rudolstadt - In einen Rudolstädter Fahrradladen drangen Diebe in der Nacht zum Freitag ein. Die Unbekannten öffneten gewaltsam eine Tür zu dem Laden in der Oststraße und durchsuchten sämtliche Räume. Nach jetzigen Erkenntnissen ließen die Täter ein E-Bike, ein Mountainbike und ein Kinderfahrrad vom Hersteller Giant sowie Computertechnik mitgehen. Da bisher eine heiße Spur zu den Einbrechern fehlt, werden dringend Zeugen gesucht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Polizisten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

