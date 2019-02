Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Einbrecher im Verwaltungsgebäude

LPI-SLF: Einbrecher im Verwaltungsgebäude

Sonneberg - Unbekannte drangen letzte Nacht in ein Verwaltungsgebäude in Sonneberg ein. Die Diebe hebelten offenbar mehrere Türen des Objektes in der Bettelhecker Straße auf und durchsuchten Büros vergeblich nach Bargeld. In einer Gemeinschaftsküche fanden die Unbekannten lediglich einige Getränke und ließen diese mitgehen. Anschließend verließen sie offenbar ohne weitere Beute das Haus. Zeugen bemerkten am Morgen die aufgebrochenen Türen und verständigten die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren am Tatort und ermitteln nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Personen in der Bettelhecker Straße bemerkten. Hinweise nehmen die Beamter der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Telefonnummer 03675/8750 entgegen.

