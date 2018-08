Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Einbrecher in ...

LPI-SLF: Einbrecher in Bekleidungsgeschäft

Sonneberg - In der Nacht zum Donnerstag drangen Unbekannte in ein Bekleidungsgeschäft in Sonneberg ein. Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Mittwochabend, 19.15 Uhr und Donnerstagmorgen, 08.00 Uhr Zutritt zu dem Markt in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Im Inneren durchsuchten sie die Geschäftsräume und öffneten gewaltsam einen Tresor, aus dem sie mehrere Hundert Euro Bargeld erbeuteten. Nach ersten Schätzungen hinterließen die Diebe Sachschäden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Die Sonneberger Polizei sucht nun Zeugenhinweise. Informationen zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03675/8750 entgegen.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx