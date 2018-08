Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Eine Verletzte nach ...

LPI-SLF: Eine Verletzte nach Zusammenstoß zwischen zwei Moped-Fahrern

Bad Lobenstein - Am 21.08.2018, gegen 12:45 Uhr, kam es in Bad Lobenstein an der Ampelkreuzung Poststraße/Parkstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Moped-Fahrern. Der 15-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Moped die Poststraße nund übersah beim Linksabbiegen die entgegenkommende, vorfahrtberechtigte, ebenfalls 15-jährige Moped-Fahrerin. Durch den Zusammestoß fielen beide Fahrzeugführer zu Boden und die 15-jährige wurde leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Hof verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im Gesamtwert von ca. 400 Euro.

