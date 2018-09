Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Ermittlungen wegen des ...

LPI-SLF: Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung

Piesau - Nachdem Feuerwehr und Polizei gestern gleich zu zwei Waldbränden in Piesau ausrücken mussten, wird nun wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Gegen 16.00 Uhr brannte zunächst ein Reisighaufen am Waldrand im Bereich "Hoher Schuß". Nur drei Stunden später standen 50 Quadratmeter Waldboden unweit des Sportplatzes in Flammen. Zum Glück bemerkten Anwohner in beiden Fällen die Brände rechtzeitig, begannen bereits selbst zu löschen und riefen die Feuerwehr hinzu. So konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert und die Feuer schnell gelöscht werden. Deshalb wurde niemand verletzt und es entstanden nur leichte Sachschäden. Die Saalfelder Polizei sucht nun dringend Zeugen, die gestern verdächtige Personen oder Fahrzeuge in und um Piesau bemerkten. Hinweise nehmen die Beamten der Landespolizeiinspektion unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

