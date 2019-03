Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Ermittlungen wegen des ...

LPI-SLF: Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung

Rudolstadt - Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Saalfelder Polizei seit letzter Nacht gegen zwei Männer (deutsch) aus Rudolstadt. Diese stehen in dringendem Verdacht, in der Nacht zum Mittwoch einen Bekannten in Rudolstadt gemeinsam geschlagen und verletzt zu haben. Dabei sollen die 37 und 43 Jahre alten Männer das Opfer (deutsch) gegen 23.30 Uhr in der Wohnung einer Freundin aufgesucht und dann unvermittelt mit Fäusten sowie einem Schlagstock auf den 37-Jährigen eingeschlagen haben. Das Opfer erlitt nach jetzigen Informationen der Polizei mehrere Platzwunden sowie Prellungen und kam zur Behandlung per Rettungswagen in ein Saalfelder Klinikum. Die Polizei ermittelt nun zum Tatmotiv und zum genauen Ablauf der Auseinandersetzung.

