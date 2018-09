Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Ermittlungen wegen rechter ...

LPI-SLF: Ermittlungen wegen rechter Parolen

Rudolstadt, Schleiz - In zwei Fällen vom Wochenende ermittelt die Kripo Saalfeld wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. In der Nacht zum Samstag zeigte ein Betrunkener in Schleiz einer vorbeifahrenden Streifenbesatzung gegen 03.15 Uhr offenbar den sogenannten Hitlergruß. Die Beamten stellten den 25-jährigen Deutschen, erhoben dessen Personalien und fertigten eine Strafanzeige. Ein Atemtest ergab bei dem jungen Mann einen Wert von 1,68 Promille. In Rudolstadt fertigten Polizisten eine Strafanzeige gegen einen Mann, der laut Zeugenaussagen am Samstagabend, gegen 22.00 Uhr rechte Parolen in einem Mehrfamilienhaus in der Scheinpflugstraße gerufen haben soll. Der 56-jährige Deutsche wurde des Hauses verwiesen. Außerdem erhob man seine Personalien, um ein Ermittlungsverfahren nach § 86a des Strafgesetzbuches gegen ihn zu eröffnen.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx