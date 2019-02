Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Ermittlungen zur Brandursache

LPI-SLF: Ermittlungen zur Brandursache

Rudolstadt - Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen zum Wohnhausbrand am Montagabend in Rudolstadt gehen die Beamten der Kripo Saalfeld von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Derzeit wird gegen eine 38-jährige Bewohnerin des Hauses ermittelt, auf deren Balkon Zigarettenreste sichergestellt wurden, die zum Feuer geführt haben könnten. Der Brand war offenbar auf dem betroffenen Balkon ausgebrochen und hatte sich teilweise auf Balkone und Fassade ausgebreitet. Bei dem Brand entstanden nach ersten Schätzungen Sachschäden in Höhe von rund 10 000 Euro. Personen waren zum Glück nicht verletzt worden.

