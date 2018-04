Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Erneut Sachbeschädigung am ...

LPI-SLF: Erneut Sachbeschädigung am Busbahnhof

Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis - In der Nacht von Sonntag zu Montag wurde am Busbahnhof in Bad Lobenstein ein Haltestellenschild beschädigt. Hierbei wurde vermutlich mehrfach gegen das Schild gedrückt, sodass die Verankerung beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro.

Die Polizeiinspektion Saale-Orla nimmt hierzu Hinweise unter 03663/4310 entgegen.

