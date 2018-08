Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Explosionsgeräusch durch ...

LPI-SLF: Explosionsgeräusch durch Brand eines PKWs

Weitisberga - Am 26.08.2018 kam es in den Abendstunden in der Ortslage Weitisberga zu einem lauten Knall, welcher einer Explosion ähnelte. Als die Anwohner nach dem rechten schauten, stand bereits ein PKW in Vollbrand. Das Feuer weitete sich auf eine angrenzende Garage eines Nachbaranwesens, sowie auf einen Holzstapel aus. der Gesamtschaden an PKW, Garage und Holz beläuft sich etwa auf 12500 Euro. Durch schier unzählbare Kameraden sämtlicher umliegender Feuerwehren konnte eine weitere Ausbreitung jedoch schnell verhindert und der Brand gelöscht werden. Nach bisherigem Erkenntnisstand kann eine vorsätzliche Brandstiftung am Pkw nicht ausgeschlossen werden. Demnach wird nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx