Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Fahranfängerin beschädigt ...

LPI-SLF: Fahranfängerin beschädigt beim Einparken 3 Autos

Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis - Am Samstag gegen 11:15 Uhr hatte eine 18-jährige Fahranfängerin die Absicht auf dem Markt in die dortigen Parkflächen mit ihrem Seat vorwärts einzuparken. Hierbei stieß sie beim Einfahren in die Parkbucht zunächst gegen einen VW Golf, welcher links daneben stand. Dann stieß sie beim Rangieren gegen einen Skoda Fabia, welcher rechts daneben stand. Bei dem Verkehrsunfall entstand am VW ein Schaden von ca. 100 Euro. Am Skoda und dem Seat der Unfallverursacherin entstand ein Schaden von jeweils ca. 1500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die junge Frau ist erst seit 4 Wochen im Besitz der Fahrerlaubnis.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx