Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Fahrlässiges Herbeiführen ...

LPI-SLF: Fahrlässiges Herbeiführen eines Brandes nach Lagerfeuer

Neustadt an der Orla - Am 12.10.2018, gegen 18:50 Uhr, wurde An den Bürgerwiesen, hinter dem Autohaus Jäkel, ein Brand gemeldet. Unbekannte Täter hatten in einem kleinen Waldstück offenbar ein Lagerfeuer gemacht und verließen aus unbekannten Gründen die Feuerstelle. Die Restglut wurde mit einer Holzplatte abgedeckt, woraufhin diese Feuer fing und starke Qualmentwicklung verursachte. Ein Übergeifen auf das Unterholz konnte rechtzeitig durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können. Gegebenenfalls könnten zwei Jungen, welche im Bereich gesehen wurden, für die Tat verantwortlich sein.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx