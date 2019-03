Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Fahrrad aus Kellerraum entwendet

LPI-SLF: Fahrrad aus Kellerraum entwendet

Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis - In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen wurde aus einem verschlossenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Schleizer Straße ein Mountainbike entwendet. Zeugenhinweise zu diesem Diebstahl bitte an die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310.

